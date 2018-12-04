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Верховная Рада Украины разблокировала подписание закона «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» (№9000).

Верховная Рада не поддержала два проекта постановления об отмене решения парламента от 23 ноября 2018 года, которым был утвержден бюджет на следующий год. Автором первого постановления был народный депутат Украины Юрий Левченко (внефракционный), в нем говорилось о том, что при рассмотрении и голосовании была нарушена процедура рассмотрения. За проект постановления проголосовали лишь 60 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов, собщает УНИАН.

Автором второго проекта постановления был народный депутат Украины Сергей Каплин, который также указывал на нарушение процедуры принятия данного закона. За поддержку отмены закона о государственном бюджете проголосовал лишь 61 народный депутат при необходимом минимуме 226 голосов. Как известно, отклонение этих постановлений открывает возможность для председателя Рады подписать данный закон и направить его на подпись президенту Украины.

Напомним, 23 ноября Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019».
ForUm

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