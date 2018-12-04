Прокуратура Киевской области совместно полицией задержала группу из 4 человек, совершавших разбойные нападения на территории Киевской области и Киева.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, «разбойники с большой дороги», используя форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров Службы безопасности Украины, совершали разбойные нападения на дорогах, останавливая только элитные автомобили, завладевали имуществом водителей и пассажиров.

Во время одновременных обысков по адресам фигурантов обнаружена спецодежда, шевроны СБУ, поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, оружие, боеприпасы к нему, ножи, маскировочная одежда, балаклавы, рации и множество государственных номерных знаков, которые использовали во время разбойных нападений.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 187 УК Украины (разбой).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Участникам группы грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.