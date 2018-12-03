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Херсонский окружной административный суд отказал в иске о снятии ареста с танкера «Механик Погодин», сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

«Суд отказал сегодня судовладельцу танкера «Механик Погодин» в иске о прекращении блокирования этого подсанкционного имущества бенефициаров государства-агрессора. Хороший прецедент, хорошая юридическая работа», - написал он в Facebook.

Напомним, 10 августа в Херсоне задержали российское судно«Механик Погодин», которое принадлежит компании, находящейся в санкционном списке СНБО Украины. Судно заблокировано на три года в порту Херсона. 

 
ForUm

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