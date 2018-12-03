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Главную роль в биографическом фильме о классике украинской литературы «Леся Украинка. Опушка» сыграет молодая украинская актриса Дарья Полунина. Об этом сообщают создатели фильма.

Съемки тизера уже завершены. Актриса говорит, что весь масштаб байопике о Лесе Украинке осознала только во время съемок: «До этого образ Леси был для меня очень хрестоматийным. После того как я начала погружаться в ее жизнь, мне даже стало страшно, от того, какой величественной была эта женщина. Ведь я – такой маленький человек по сравнению с ней – как я должна это передать? Чем дальше, тем больше я понимаю, которой живой, чувствительной и величественной она была. Очень хочется, чтобы об этом узнали все».

Актерский дебют Полуниной состоялся в короткометражном фильме Аркадия Непиталюка «Кровянка», который получил Национальную кинопремию «Золотая Юла» 2016 в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». После этого она также приняла участие в короткометражной ленте «Сашка» реж. Катажина Лесиш. Ее дебют в полном метре состоялся в фильме «Фостер и Макс» Анатолия Матешко, где она исполнила одну из главных ролей.

Напомним, проект о Лесе Украинке был поддержан Украинский культурным фондом, а режиссером байопика станет Нана Джанелидзе.
ForUm

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