также в разделеПроисшествия
В Италии убили украинца 14
Под Краковом в ДТП пострадали 8 украинцев 19
В Виннице полицейский сбил на пешеходном переходе девушку 30
Bellingcat: РФ обстреляла катер «Бердянск» в нейтральных водах 76
Полиция задержала причастных к обвалу спортарены в Вишневом 59
Сутки в ООС: 15 обстрелов, потерь среди военных нет 21
В школе под Киевом обрушилась крыша спорткомплекса 121
В Керченском проливе столкнулись два грузовых судна 569
На Полтавщине застрелили мужчину, кравшего нефть 92
Сутки в ООС: 14 обстрелов, один военный ранен, еще один – пропал 24
«Пересмотрел» телевизор: Житель Сумщины заявил о нападении России 200
В Одессе произошла массовая драка: на активистов напали два десятка неизвестных 221
На Донбассе после боя пропал военный 96
Захваченных украинских моряков доставили в Москву 131
Нападение на Гриценко: Луценко возмутился бездеятельностью полиции 350
Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены 2 военных 17
На Луганщине в результате масштабного ДТП погибли 2 человека 57
В Днипре взорвали банкомат 57

В Кривом Роге продавцы магазина фототехники задержали и передали полицейским разбойника в маске тигра, сообщает пресс-служба Национальной полиции

Мужчина в новогодней маске тигра с топором в руках пытался ограбить торговое заведение.

Преступление произошло вечером 30 ноября в Саксаганском районе города. Сотрудники магазина самостоятельно обезвредили нападавшего и удерживали его до приезда полиции.

 

 

Полицейские задержали разбойника и доставили в отделение полиции. Им оказался 42-летний местный житель. Сведения по данному факту внесены в Едрей по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Вору грозит до 12 лет лишения свободы
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги