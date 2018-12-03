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Вчера, 2 декабря, оккупанты 7 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что все нарушения режима тишины противник совершил с наступлением темноты.

Так, за прошедшие сутки враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил у населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское. Тяжелое вооружение не применялось.

Дважды захватчики вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Тарамчука. Кроме того, вблизи Станицы Луганской вооруженные формирования Российской Федерации осуществили очередную провокацию с целью недопущения разведения сил и средств в этом районе - зафиксирован вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

В результате боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток противник совершил обстрел наших оборонительных укреплений в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных не допущено.

По данным разведки, 2 декабря три боевика российско-оккупационных войск были уничтожены и еще пять - ранены.
ForUm

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