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Президент США Дональд Трамп предположил, что его следующая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в начале следующего года. Об этом он рассказал журналистам на борту президентского самолета во время возвращения с саммита G20 в Аргентине, сообщает УНИАН.

Сейчас стороны рассматривают три возможных места встречи, однако их пока не называют. Кроме того, Трамп полностью не исключил возможности приезда Ким Чен Ына в США.

Сейчас основной внешнеполитический вопрос для КНДР - ядерное разоружение. Ранее вице-президент США Майк Пенс сказал, что его страна не будет требовать от КНДР полного списка ядерных объектов до следующей встречи двух лидеров.

Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре. Согласно ему лидер КНДР обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
ForUm

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