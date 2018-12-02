На прошлой неделе мы «побывали» в домах короля поп-музыки Майкла Джексона, основателя и издателя журнала для взрослых Хью Хефнера и самом красивом доме штата Нью-Йорк по версии журнала Architectural Digest.

Сегодня ForUm предлагает заглянуть в семейное гнездышко популярной певицы Селин Дион – дом с собственным аквапарком. Познакомимся с самым технологичным особняком Билла Гейтса. И посмотреть, как выглядит несуществующий дом супергероя из комиксов – легендарного Бетмена.

Не продающийся дом Селин Дион с небольшим аквапарком

Этот роскошный дом был построен специально для одной из самых популярных певиц мира Селин Дион и ее семьи. Дом расположен на острове Юпитер (Джупитер-Айленд) во Флориде, США.

На участке площадью около двух гектаров расположились целых шесть домов: главный, площадью в 930 квадратных метров, два гостевых с четырьмя спальнями в каждом, теннисный, дом у бассейна и пляжный дом.

Аквапарк включает в себя два плавательных бассейна, две водные горки и поток воды вокруг всех сооружений. Говорят, что использование практически всей пресной воды острова нанесло непоправимый ущерб его флоре. Певицу даже оштрафовали. Не смотря на то, что за ее счет были построены шесть новых скважин, соседи все равно не сильно жалуют Селин.

Возможно, это и стало причиной того, что певица выставила свой особняк на продажу. Первоначальная цена составила 72 миллиона долларов. Но его никто не покупал. В результате он таки был продан в 2018 году за 38,5 миллиона.

Xanadu 2.0 – 20116 квадратных метров технологий Билла Гейтса

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс в далеком 1988 году приобрел в Вашингтоне дом за 2 миллиона долларов. На ремонт ушло семь лет и 63 миллиона долларов. Сейчас это поместье под названием Xanadu 2.0 оценивается в 123 миллиона.

Xanadu 2.0 еще называют домом, который «оберегает Земля». Для более эффективного отопления его построили так, что окружающая среда помогает регулировать температуру внутри строения. А это, в свою очередь существенно сокращает затраты.

Гости миллиардера получают специальный пульт, с помощью которого можно управлять разными полезными и не очень функциями. Однако, простому смертному практически невозможно попасть в этот особняк. Как-то раз у одного из сотрудников Microsoft это получилось – за 35 тысяч долларов.

Кроме этого, в 2013 году Гейтс купил дом с конюшней во Флориде за 8,7 миллионов.

Также, миллиардер приобрел ранчо за 18 миллионов долларов с ипподромом.

Убежище Бетмена

Эксцентричный миллиардер Брюс Уэйн (по данным Форбс его состояние в 2015 году составило 9,2 миллиарда долларов), которого преступники Готема знают как Бетмена, живет в полностью придуманном художниками студии «DC» мире, который периодически снимает какой-нибудь режиссер. После выхода на экраны «Бетмен против Супермена» компания Google предоставила возможность всем желающим посетить легендарный особняк Летучей мыши.

Также народный умелец решил показать, как выглядит Дом Брюса Уэйна в стиле Minecraft

Кроме этого, архитектурная фирма Molecule взяла идею гаража Бетмена и воплотила ее в жизнь, пристроив его к дому 1929 года.

To be continued…

В следующем материале вы узнаете о шикарном двухэтажном доме на колесах, особняке, в котором снимали фильм «Лицо со шрамом» и самом дорогом доме в мире, цена которого составляет 1 миллиард долларов. Следите за нашими публикациями.