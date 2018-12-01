Сегодня, 1 декабря, в большинстве областей Украины ожидается снег, местами сильный, на дорогах гололедица, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«1 декабря в Украине, кроме западных областей, ухудшение погодных условий: умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях местами сильный снег (прирост снежного покрова высотой 6-12 см); в Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега, в восточных, Запорожской и Херсонской областях местами порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах большинства областей гололедица», – сказано в сообщении.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в Украине местами высота снежного покрова достигает уже 20-23 сантиметров.