Россия не будет отвечать зеркально на ограничение со стороны Украины на въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается Украины, причем не страны, а именно того режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, то говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это можем привести к помешательству. А если говорить в национальном масштабе, то просто к коллапсу», - сказала она на брифинге в пятницу, передает Интерфакс.

«Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и вообще в целом, к сожалению, в Украине, это полностью дисфункция государственного устройства, которое является следствием диких, нельзя сказать, что непродуманных, диких телодвижений руководства страны», - сказала она.

Как сообщал ForUm, глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.