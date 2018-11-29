В период с 28 по 29 ноября 2018 г. стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине продолжила снижение на 10-90 коп. /л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

На столичных станциях SOCAR автогаз подешевел на 30 коп./л, до 16,29 грн/л, на WOG - до 16,18 грн/л. На ОККО и Shell цены снизил на 20 коп./л, до 15,99 грн/л.

Также, на 15,99 грн/л цены снизились в сети Parallel. В сети Glusco газ подешевел на 24 коп./л, до 15,75 грн /л.

Отметим, что на 90 коп./л цена сжиженного газа снизилась на АЗС Avantage 7 в Киеве, до 14,75 грн/л. А в харьковском регионе Marshal снизил цены газа на 55 коп./Л, до 14,30 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 29 ноября цена сжиженного газа на АЗС в Украине снизилась до 15,75 грн / л.

Напомним, 22 октября началось снижение розничных цен на сжиженный газ практически на всех крупных сетях АЗС.