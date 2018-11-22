также в разделеЭкономика
В Украине начало расти промпроизводство 6
Рада решила возобновить работу «Черноморнефтегаза» 15
ВР внесла изменения в Бюджетный кодекс 25
«Нафтогаз» снижает цены на газ для промпотребителй 25
В Кабмине пообещали рост минимальных пенсий на 62 гривни 33
Сумма назначенных субсидий сократилась втрое 58
В Украине завершили сезон ремонта дорог 21
Кабмин одобрил проект соглашения о ЗСТ с Израилем 18
Законы о растаможке «евроблях» направят на подпись Президенту сегодня 62
Гройсман просит Раду принять бюджет-2019 уже завтра 29
ВР разблокировала подписание новых правил растаможки «евроблях» 64
Wizz Air возобновляет работу своей украинской «дочки» 38
Цены на бензин в Украине продолжают снижаться 227
Доходы от новых правил растаможки авто учли в проекте бюджета-2019 47
Урожай зерновых в Украине превысил исторический максимум 135
Кабмин выделит на доставку пенсий почтальонами 500 миллионов 22
Аэропорт между Днипром и Запорожьем обещают построить за два года 53
Ryanair обещает новые рейсы из Украины и билеты по 5 евро 123

Снижение розничных цен на сжиженный газ произошло практически на всех крупных сетях АЗС. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95», сообщает enkorr.

Группа «Приват», владеющая чуть более 500 модулями по заправке газом в своей сети, опустила цены на 5–6 коп./л до 16,00 грн/л. Shell и Amic опустили цены на 18–20 коп./л. В сети Glusco сжиженный газ подешевел сразу на 50 коп./л до 15,99 грн/л., на станциях «Автотранса» — на 40 коп./л до 15,58 грн/л., в сети Sun Oil — на 20 коп./л до 15,91 грн/л.

Автогаз дешевеет и в крупных региональных сетях. Харьковская сеть Rodnik снизила цены на 10 коп./л, также на 10 коп./л подешевел газ в одесской сети «Катрал».

Напомним, что в оптовом сегменте цены начали снижаться с начала этого месяца. Стоимость СУГ в оптовом сегменте за три недели ноября опустилась на 15% или 4000 грн/т.

По прогнозам «А-95», в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится с текущих 16 грн/л до 14 грн/л.

На 22 ноября средняя цена автогаза составляет 51% от средней цены бензина А-95. Для сравнения, на конец октября это соотношение было  49,5%, на конец сентября – 46%.

Напомним, в период с 25 по 26 октября стоимость LPG на украинских заправках выросла до 16,99 коп./л и обновила исторические максимумы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги