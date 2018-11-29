Министерство внутренних дел Чехии расширило список безопасных стран, включив в него Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис

«Этот список используется при рассмотрении просьб о предоставлении политического убежища. Отныне заявления на получение убежища в Чехии будут рассматриваться только от тех граждане Украины, которые прибыли из оккупированных Россией украинских регионов - Автономной Республики Крым и ОРДЛО. Обращение граждан из других регионов Украины будет автоматически считаться безосновательными», – отметил он.

Посол также процитировал министр внутренних дел Чехии Яна Гамачека: «Согласно проведенному нами анализу, Украина относится к странам, где Конституция обеспечивает основополагающие права и свободы, включая свободу передвижения, поэтому мы не видим причин для того, чтобы не включить ее в список безопасных стран».

«Введение военного положения в некоторых регионах Украины сроком на один месяц не является препятствием для того, чтобы мы считали Украину безопасной страной», – отметил заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии Ян Липавский.