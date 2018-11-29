Одной из самых привлекательных характеристик товаров из США является их качество. Когда вы заказываете любые товары в Америке, независимо от их вида, то получаете уверенность в том, что они будут соответствовать заявленным характеристикам.

Однако качеством не ограничиваются преимущества грузоперевозок из Америки. Также внимания заслуживает большое разнообразие товаров, которые можно покупать оптом, для бизнеса, либо штучно, просто для себя.

В последнее время шоппинг в США пользуется особой популярностью: скидки, сезонные и праздничные распродажи, Black Friday – все это позволяет немало сэкономить, приобретая все, что захочется. Но чтобы получить доступ ко всем его преимуществам стоит выбрать надежного перевозчика.

Доставка из США от Utec Logistics

Если доверять доставку своих покупок, то только надежной компании с 10-летним опытом – Utec Logistics. На странице https://www.utec.info/dostavka_usa вы найдете полезные услуги, как для частных покупателей, так и для бизнеса.

Ассортимент товаров, которые можно заказать из Америки, огромен: автомобили, запчасти, продукты, модная одежда, бытовая техника. Осталось только выбрать подходящий способ доставки. Utec Logistics предоставляет вам сразу два варианта.

Самолет – очень быстро, надежно, безопасно. Таким путем можно заказывать самые хрупкие и дорогие товары, включая скоропортящиеся продукты. Минимальный срок такой отправки занимает от 3 дней.

Морское судно – дольше, но дешевле по стоимости. Срок доставки может начинаться от 35 дней. Таким способом отправляется очень большое количество грузов, так как итоговая стоимость товаров будет в среднем на 50-70% дешевле, чем на рынке Украины.

Когда вы доверяете доставку Utec Logistics, получаете уверенность в надежной доставке вашего груза. Компания предоставляет:

хранение груза на складах Utec Logistics бесплатно, до самой отправки;

по вашему желанию сотрудники Utec Logistics проверяют характеристики и сохранность груза, а затем его переупаковывают на складе;

существует доставка «под ключ», когда груз полностью сопровождают специалисты Utec Logistics, причем в услугу входит оформление всей документации;

компания занимается таможенным оформлением грузов;

страхование грузов по вашему желанию.

Воспользуйтесь услугами Utec Logistics, и убедиться, насколько доступной может быть доставка!