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Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит Службу безопасности, Генеральную прокуратуру, Национальный банк и еще 31 ведомство, сообщает пресс-служба НАПК.

На заседании Нацагентства был утвержден план проведения проверок в государственных органах и органах местного самоуправления на 2019 год.

Так, в 2019 году НАПК проверит 34 органа, среди которых Генеральная прокуратура, Национальный банк, Служба безопасности, Счетная палата, Высший совет правосудия, два министерства, девять служб и еще 18 ведомств.

Проверки будут проводиться в январе-декабре 2019 года. Основными задачами проверок являются: определение состояния организации работы по предотвращению и выявлению коррупции, установление возможных фактов нарушения требований Закона Украины «О предотвращении коррупции».

План проведения проверок составлен с учетом предложений, поступивших от государственных органов и органов местного самоуправления, граждан и их объединений, в том числе политических партий, а также с учетом проведенного анализа деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в сфере предотвращения и противодействия коррупции и исследований по изучению ситуации относительно состояния коррупции, анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.
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