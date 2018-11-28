Лидер Словацкой национальной партии (SNS) и председатель словацкого парламента - Национального совета Андрей Данко считает, что украинская власть может скрывать правду о событиях 25 ноября в Азово-Керченской акватории.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам главы парламента, этот конфликт должен быть решен с «холодной головой, а не показывая пальцем, пока не будет известно, каким образом это произошло».

«Для нас очень опасно, если напряженность усиливается. Но столь же опасно для нас делать заявления со дня на день на основе статей из медиа», - сказал Данко.

«Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с умершим журналистом. (Позже в партии уточнили, что речь идет о спецоперации с Аркадием Бабченко, – ЕП). Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли. Не требуйте от нас немедленно давать суждения и не требуйте миллиона санкций, важен мир между Украиной и Россией», - заявил он.

Данко также упомянул о предстоящих президентских выборах в Украине в контексте событий в Азовском море.

«Также необходимо воспринимать конкретную ситуацию в Украине – не все белое или черное. Мы молимся, чтобы этот конфликт остановился как можно скорее дипломатическими средствами. Однако санкции неэффективны. Словакия должна настаивать на таком давлении, чтобы обе стороны садились за стол переговоров и решали ситуацию без военного положения», - сказал Данко.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ. По данным Генштаба, российский Су-30 совершил такую атаку с расходом двух ракет.

Сообщалось, что были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».