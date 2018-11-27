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С завтрашнего дня, 28 ноября, в Украине ожидается похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

«28 ноября атмосферные фронты попустит. Они постепенно, под давлением антициклона, уйдут с территории Украины. Осадки - дождь и мокрый снег еще и с порывистым ветром - задержатся только на юге и юго-востоке», – написала она.

По прогнозу синоптика, одновременно с прекращением осадков в Украине начнет заходить холодный воздух. «Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и сильнее. Завтра днем в пределах Украины -3-7 градусов. В Киеве среды будет без осадков и холодной. Ночью в -5-7, днем -2-4 градуса. Далее в столице мороз усилится», – подчеркнула Диденко.
ForUm

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