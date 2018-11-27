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Сегодня, 27 ноября 2018, государственный регистратор провел регистрацию изменений в уставе «Укрзализныци». Его новая редакция была утверждена постановлением Кабинета Министров Украины 31 октября 2018, сообщает пресс-служба компании.

Среди прочего, в частности, изменилось наименование общества. Отныне на украинском языке название общества будет выглядеть так: полное – акционерное общество «Украинская железная дорога», сокращенное – АО «Укрзализныця»; на английском языке: полное - joint stock company «Ukrainian railways», сокращенное - JSC «Ukrainian railways».

«Решение Кабмина было вызвано необходимостью привести устав «Укрзализныци» в соответствие с изменениями в законодательстве, регулирующем деятельность акционерных обществ. Также изменился тип общества в частное акционерное общество», - говорится в сообщении.

Однако это, по словам руководителя Евгения Кравцова, никоим образом не меняет форму государственной собственности «Укрзализныци». «Несмотря на смену типа с публичного на частное акционерное, общество, как и раньше, полностью остается в собственности государства. Единственным акционером общества является государство в лице Кабинета Министров Украины. 100% акций «Укрзализныци» принадлежат государству и не могут быть отчуждены», - пояснил Кравцов.

В 2018 году начали действовать новые подходы к разграничению публичных и частных акционерных обществ и регулированию их правового статуса, появился четкий критерий отнесения акционерного общества к категории публичного, который приблизил понятие публичного АО стандартам развитых рынков.
ForUm

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