По состоянию на 31 октября 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился почти на 0,5% по сравнению с состоянием на 30 сентября 2018 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Министерста финансов Украины.

По состоянию на 31 октября 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 74,32 млрд долларов. Это на 0,35 млрд долларов меньше, чем по состоянию на 30 сентября 2018 года (74,66 млрд долларов).

В гривневом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг по итогам октября составил 2 093,08 млрд грн.

Общий размер непосредственно государственного долга составил на 31 октября 2018 года 1 811,43 млрд грн или 64,32 млрд долларов, в том числе: государственного внешнего долга - 1 060,28 млрд грн или 37,65 млрд долларов; государственного внутреннего долга - 751,15 млрд грн или 26,67 млрд долларов.

Гарантированный государством долг на 31 октября составил 281,65 млрд грн 10,00 млрд долларов.

Напомним, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в сентябре сократился на 0,25%, или на 0,19 млрд долларов, до 74,66 млрд долларов (по состоянию на 30 сентября) по сравнению с предыдущим месяцем.