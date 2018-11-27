также в разделеЭкономика
По иску «Ощадбанка» РФ ежедневно будут начислять $97 тысяч штрафа 12
Изменилось название «Укрзализныци» 63
С нового года украинцы будут платить за электроэнергию по-новому 49
По новым правилам растаможили первую «евробляху» 90
РФ не признает решение арбитража о компенсации «Ощадбанку» 44
В обменниках курс евро подскочил до 33 гривен 110
Климец: Нельзя зацикливаться на одном инструменте экономического развития 103
МВФ продолжит сотрудничать с Украиной после введения военного положения 38
Курс доллара в обменниках взлетел до 29 гривен 160
Международный арбитраж постановил взыскать с РФ в пользу «Ощадбанка» $1,3 миллиарда 67
Украина уже три года не импортирует газ из РФ 29
Розенко: Введение военного положения не повлияет на соцвыплаты 23
На мировых биржах резко упали акции украинских компаний и ценных бумаг 244
НБУ экстренно собрал руководителей 40 крупнейших банков 103
НБУ: Военное положение не повлияет на работу банков 71
Борщевой набор за неделю подорожал на 8,8% 100
Какие льготы и выплаты заложены в госбюджет 187
Президент Словакии осудил проект газопровода «Северный поток-2» 23

По состоянию на 31 октября 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился почти на 0,5% по сравнению с состоянием на 30 сентября 2018 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Министерста финансов Украины.

По состоянию на 31 октября 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 74,32 млрд долларов. Это на 0,35 млрд долларов меньше, чем по состоянию на 30 сентября 2018 года (74,66 млрд долларов).

В гривневом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг по итогам октября составил 2 093,08 млрд грн.

Общий размер непосредственно государственного долга составил на 31 октября 2018 года 1 811,43 млрд грн или 64,32 млрд долларов, в том числе: государственного внешнего долга - 1 060,28 млрд грн или 37,65 млрд долларов; государственного внутреннего долга - 751,15 млрд грн или 26,67 млрд долларов.

Гарантированный государством долг на 31 октября составил 281,65 млрд грн 10,00 млрд долларов.

Напомним, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в сентябре сократился на 0,25%, или на 0,19 млрд долларов, до 74,66 млрд долларов (по состоянию на 30 сентября) по сравнению с предыдущим месяцем.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги