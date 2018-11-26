На детском «Евровидении-2018» победила представительница Польши Роксана Вегель с песней Anyone I Want To Be.
Украина заняла четвертое место, сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
В воскресенье, 25 ноября в «Минск-Арене» прошел финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». На сцену вышли конкурсанты из 20 стран. Это рекордное количество участников за всю историю конкурса.
Украинка Дарина Красновецкая выступала на конкурсе первой. Она исполнила песню «Say Love».
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