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На детском «Евровидении-2018» победила представительница Польши Роксана Вегель с песней Anyone I Want To Be.

 

 

Украина заняла четвертое место, сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.

В воскресенье, 25 ноября в «Минск-Арене» прошел финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». На сцену вышли конкурсанты из 20 стран.  Это рекордное количество участников за всю историю конкурса. 

Украинка Дарина Красновецкая выступала на конкурсе первой. Она исполнила песню «Say Love».

 

 

 
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