В этом году Общественный вещатель присоединится к Детскому песенному конкурсу Евровидение-2020, который состоится 29 ноября в Варшаве (Польша). Уже в августе Общественное объявит национальный отбор для участия Украины в конкурсе, сообщили ForUm’у в пресс-службе вещателя.

Нынешний лозунг конкурса – «Сдвинь мир» (Move the World) – призван напомнить о силе единства. В детстве нам кажется, что все важные вещи делают известные люди: ученые, космонавты, спортсмены и актеры. Но это не так: каждый день миллионы людей во всех уголках планеты добросовестно выполняют свои обязанности, двигая мир.

В прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music.

Конкурс «Детское Евровидение» впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 39 стран. Украина участвует в конкурсе с 2006 года.

Польский общественный вещатель (Telewizja Polska) будет принимать мероприятие второй раз подряд.