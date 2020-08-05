С 5 по 25 августа Национальная общественная телерадиокомпания Украины будет принимать заявки от детей в возрасте от 8 до 15 лет на участие в нацотборе на «Детское Евровидение-2020».

Как сообщает пресс-служба Общественного, в 2020-м нацотбор будет проходить по новым правилам в пять этапов. Дети могут принять участие как с собственной песней, так и с кавером песни.

На первом этапе участники должны заполнить и подать заявку на сайте нацотбора junior.eurovision.ua. В течение суток видео участника опубликуют на сайте с хэштегом #uajesc2020, если заявка будет соответствовать требованиям Положения.

До 25 августа участники отбора смогут собирать лайки под своими видео с песнями.

Далее отбор будет происходить так:

II этап - 26-27 августа - определят шортлист, в который попадут одиннадцать лучших участников: восемь с авторской песней, двое – с каверами, а также участник, видео которого наберет наибольшее количество лайков.

III этап - из 28 августа по 4 сентября будут объявлены имена одиннадцати участников, подписанные договоры. Также будет записана песня, которую предоставит Общественное для исполнителей каверов, и по желанию ее смогут записать исполнители собственных песен.

IV этап - с 5 по 7 сентября пройдет голосование, в ходе которого жюри и пользователи соцсетей определять победителя среди одиннадцати участников.

V этап - до 12 сентября будет объявлено имя победителя национального отбора на «Детское Евровидение-2020».

Отметим, «Детское Евровидение-2020» состоится 29 ноября в Варшаве (Польша). Польский общественный вещатель (Telewizja Polska) принимать «Детское Евровидение» второй раз подряд. В 2019 году конкурс проходил в городе Гливице.

24 июля Общественный вещатель подтвердил участие в «Детском Евровидении-2020».