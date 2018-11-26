Президент Петр Порошенко заявляет, что решение о введении военного положения не предполагает безотлагательной мобилизации. Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По его словам, уже поступают сотни сообщений о готовности ветеранов антитеррористической операции на востоке Украины присоединиться к противодействию дальнейшим возможным агрессивным действиям России.

«Отдельно хочу сказать, что уже сейчас мы получили сотни звонков от участников АТО, от наших воинов, которые сейчас находятся в резерве относительно того, что они уже пакуют рюкзаки и готовы выступать на оборону государства», - отметил Президент.

Уточняя решение о введении военного положения, Президент подчеркнул: «Решение не предполагает немедленной мобилизации. Но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди».

«Я обращаюсь к вам, уважаемые ветераны, быть начеку. Мы должны в кратчайшие сроки обеспечить все необходимые меры для того, чтобы остановить врага и защитить наше государство», - сказал верховный главнокомандующий.

Напомним, 25 октября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Позже в ВМС уточнили, что были захвачены два корабля, а один – заблокирован. В ходе атаки 6 украинских военнослужащих получили ранения. Всего захвачены в плен 23 человека.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября.