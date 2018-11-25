Президент Петр Порошенко высоко оценил усилия Всемирного конгресса украинцев в донесении до международного сообщества правдивой информации об агрессивных действиях России против Украины - оккупацию части Донецкой и Луганской областей, аннексию Крымского полуострова.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Я высоко оцениваю усилия Всемирного конгресса украинцев в доведении до мировой общественности правдивой информации о войне, которую Россия развязала против Украины. О политзаключенных, о притеснениях прав и свобод человека, о притеснениях украинских граждан и в незаконно аннексированном Крыму, и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», - сказал Петр Порошенко.

«Я благодарен вам и призываю еще энергичнее продолжать эту работу, противостоять попыткам России добиться снятия с нее санкций за незаконную аннексию Крыма и агрессию на востоке нашего государства», - обратился Президент к участникам конгресса.

«Но, наконец, весь мир уже научился произносить, что это ни в коем случае не конфликт на востоке Украины, а это - агрессия России против суверенной, демократической, свободной и независимой Украины. И это никакие не «зеленые человечки» в Крыму, а это - незаконная аннексия Российской Федерацией украинского Крыма», - отметил Глава государства.

Президент также призвал помнить и поддерживать украинское общество в России: «Давайте вспомним об украинском обществе в России, которая является частью ВКУ. Я призываю разными способами поддерживать ее. В России теперь очень нелегко быть украинцем. Может сложнее, чем где-нибудь».

«И каждый украинец, который вывешивает украинский флаг, который поет украинский гимн, который разъясняет россиянам чей Крым, нуждается в нашей защите и нашей поддержке», - отметил Глава государства.