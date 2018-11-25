На сегодняшний день открывать в браузере десятки вкладок — это почти норма для многих людей: от рерайтеров до сотрудников SMM-служб. Само собой, что для этого нужен мощный компьютер, однако проблема состоит в другом. В браузере Chrome в какой-то момент вкладок становится так много, что они не отличаются друг от друга — ведь не видны даже иконки сайтов. И потому компания Google решила скопировать то, что давно уже есть в Firefox. Как передает internetua.com, речь идёт о функции прокручивания вкладок.

В Маунтин-Вью уже подтвердили, что компания планирует добавить подобное решение, что позволит не сжимать вкладки, подстраиваясь под ширину экрана. Открытые сайты можно будет пролистывать с помощью стрелок, а также колёсика мыши. При этом, по словам Питера Кастинга (Peter Casting), одного из разработчиков пользовательского интерфейса Google Chrome, система будет поддерживать выделение нескольких вкладок с помощью Shift + клик и Ctrl + клик.

Подобную функцию уже давно просили пользователи, и вот теперь она появится. При этом пока не сообщается, когда именно новая возможность будет добавлена. Быть может, её внедрят уже в Chrome 71, который выйдет в декабре, хотя точно это пока неизвестно.

Ещё одним вариантом решения проблемы является жёсткое ограничение минимальной ширины вкладки вне зависимости от ширины экрана. Это позволит видеть хотя бы часть названия сайта или его логотип.

Интересно, что в своё время Firefox не имел подобной функции, она была реализована с помощью расширения. Однако на сегодня она стала традиционной для браузера. При этом плагины, которые упрощают работу с вкладками, есть на всех браузерах. Но ни один из них не реализует прокрутку или что-то более подходящее.

Как сообщалось ранее, Google Chrome скоро перестанет работать на 32 млн Android-устройствах из-за увеличения минимального уровня API с 4,1 до 4,4.