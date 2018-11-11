Пользователи Chrome 71 получат сообщение при посещении нечетких биллинговых страниц на сайтах, которые не соответствуют требованиям. При попытке доступа к странице, которая может взимать плату без вашего полного согласия, вы получите предупреждение, передает Телеграф.

Таким образом, мобильный Chrome 71 «вооружат» специальной системой, которая будет предупреждать пользователя о сайтах, пытающихся списать средства с мобильного счета путем разного рода хитростей. Эти меры нацелены на сервисы мобильной связи, которые могут взимать дополнительные платежи, не предоставляя пользователям полной информации о той или иной услуге.

По данным Google, каждый месяц миллионы пользователей Chrome сталкиваются со страницами, содержащими запутанные или неполные сведения о платной услуге.

Как сообщалось ранее, компания Google планирует получать с производителей Android-смартфонов плату за установку её сервисов в устройствах для Европейского союза уже в 2019 году. Компания будет взимать до $40 за смартфон.