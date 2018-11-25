В Полтавской области между двумя мужчина произошла кровавая потасовка, в которой они нанесли друг другу ножевые ранения. Об этом пишет Страна со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

Происшествие случилось вечером, 24 ноября в Кременчуге. По словам полицейских, мужчины сами нанесли друг другу телесные повреждения во время совместного употребления спиртных напитков.

"Они - жители Кременчуга, 55-и и 48-и лет. Инцидент произошел в квартире одного из участников конфликта", - сказано в сообщении.

После нанесения ножевых ран обоих пострадавших доставили в больницу. При этом ранения одного из участников конфликта оказались слишком тяжелыми - мужчину прооперировали.

По факту произошедшего открыто два уголовных производства – по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и 125 (Умышленное легкое телесное повреждение).

Как сообщалось ранее, в киевском Гидропарке в результате драки ранен военнослужащий.