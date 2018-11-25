Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий в Украине 26 и 27 ноября. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) со ссылкой на данные Укргидрометцентра, передает 112 Украина.

«В результате влияния активного циклона днем 26 ноября и в течение суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

В связи с уже более зимней, чем осенней погодой в Киеве нужно быть на чеку, регулярно проверять прогноз погоды и вести себя предельно осторожно. Информатор решил собрать для вас несколько советов, как обезопасить себя на скользких улицах.

Зима — самое сложное время для автомобилистов. Она требует как дополнительных затрат для «обмундирования» машины, так и повышенной внимательности от водителей. К зимней езде в условиях гололеда и снега нужно приловчиться. Зимнее вождение кардинально отличается от летнего. Автомобиль ведет себя абсолютно по-другому, а каждый маневр приходится продумывать и начинать заранее. Это означает лишь одно: активную и агрессивную манеру вождения нужно отложить до следующего сезона. Кстати, Алексей Мочанов, известный гонщик, рассказал несколько советов из собственного опыта об особенностях зимнего вождения.

Также нужно в обязательном порядке подготовить авто к зиме. Кроме этого, эксперты выделяют несколько главных правил для водителей:

следить за скоростным режимом и дистанцией, отказаться от рискованных маневров;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари;

не использовать автотранспорт с летними шинами.

Безопасность на дорогах зависит не только от автомобилистов. Пешеходам также нужно соблюдать осторожность, быть очень внимательными и не лезть на рожон. Чтобы не поскользнуться и не попасть в неприятную ситуацию, стоит:

стараться выходить с запасом времени, чтобы не торопиться;

выбирать для выхода на улицу только удобную и устойчивую обувь, желательно с мягкой рифленой подошвой. О шпильках и высоких каблуках лучше на время забыть;

во время пеших прогулок по возможности обходить обледеневшие места. Ходить правильнее всего не спеша, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню;

никогда не держать руки в карманах, если на улице гололед – так хуже устойчивость и легче упасть;

держаться подальше от проезжей части, на остановке не подхоть близко к краю дороги, чтобы не поскользнуться и не угодить под колеса.

Если вы все же упали, то не паникуйте. Главное при падении – быстро сгруппироваться и расслабиться. Если позже вы ощутили боль в голове или суставах, тошноту или возникли отеки – нужно обязательно обратиться к врачу. Это может быть сотрясение мозга или скрытая травма.

В очень многих ситуациях, когда вам не удалось удержать равновесие, виновата только погода. Но бывают и некоторые обстоятельства, при которых виновниками вашего испорченного настроения или травмы может оказаться какое-то заведение или учреждение. В таких случаях вы имеете право требовать компенсацию за физический ущерб. В каких случаях стоит добиваться правосудия, а в каких это будет пустой тратой времени мы расспросили опытного адвоката.

По факту, вам никто ничего не должен. Не ждите, что ответственные службы или предприниматели извинятся и предложат оплатить лечение, если сами не будете этого добиваться. Но если у вас есть силы и желание, то добиться справедливости можно.