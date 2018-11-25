Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины.
Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву.
МИД Украины осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования.
Также безотлагательно информирует партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно требуют четкой реакции международного сообщества.
Напомним, пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.
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