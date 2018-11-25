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В результате катастрофы яхты на озере Виктория как минимум 13 человек погибли, еще 39 - пропали без вести, пишет Апостроф.

Крушение произошло в принадлежащей Уганде (страна в Африке) части озера. На борту яхты находились 120 человек, 70 из них удалось спасти, еще 39 человек числятся пропавшими без вести.

Кроме того, среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя, а также местные популярные музыканты. Позже стало известно, что принц был спасен.
ForUm

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