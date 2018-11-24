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Скончался известный британский кинорежиссер, оператор и сценарист Николас Роуг. Самыми известными его работами были «Приключения молодого Индианы Джонса», также он стал кинооператором «Доктора Живаго». О его смерти сообщил сын, передает РБК-Украина.

В карьере, охватывающей шесть десятилетий его жизни, Роуг был известен оригинальными и противоречивыми фильмами. Его психологический триллер «А теперь не смотри» 1973 года вызвал множество споров из-за наличествующих сексуальных сцен.

Как сообщалось ранее, украинского режиссера Олега Сенцова отметили международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире имени Сергея Магнитского. Церемония награждения состоялась в Лондоне 15 ноября.
ForUm

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