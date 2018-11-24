Lamborghini может к 2025 году возродить свой легендарный спорткар Lamborghini Espada, выпустив под этим названием новую модель. На такую возможность в своем интервью намекнул глава итальянского производителя суперкаров Стефано Доменикали, передает AUTONEWS.

По словам Доменипкали, через несколько лет в линейке Lamborghini появится четвертая модель (сейчас итальянцы выпускают Aventador, Huracán и Urus). Причем, речь не идет про автомобиль специальной серии, наподобие гиперкара, создаваемого на базе Terzo Millennio. Это будет полноценная модель, чье производство наладят в большом количестве.

Про какую конкретно новинку идет речь? Пока это не известно. Доменикали не исключил, что в чем-то она напомнит легендарный Espada, выпускавшийся в 1968-1978 годах. В любом случае, это будет более практичная модель, чем суперкары, которые сейчас делает Lamborghini.

Четвертая модель в линейке Lamborghini появится в 2025-2027 годах, не раньше. Она получит гибридную подзаряжаемую силовую установку, но не исключено, что покупателям предложат и полностью электрическую её версию. В «зеленых» технологиях итальянцы хотят сотрудничать с Volkswagen.

Доменикали сказал, что у Aventador и Huracán нового поколения или у их преемников будут подзаряжаемые гибридные силовые установки. Вначале появится новый Avanade с гибридной установкой V12, а потом – новый Huracán с гибридной установкой V10. Кроме того, итальянцы сейчас работают над гибридной версией кроссовера Urus.

Как сообщалось ранее, итальянская автомобилестроительная компания Lamborghini подарила Папе Римскому Франциску уникальный экземпляр спортивного автомобиля модели Huracan