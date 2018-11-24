В американском городе Браунсвилл, произошла стрельба возле магазина, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения. Инцидент произошел 23 ноября.
Об этом пишет Сегодня со ссылкой на сообщение газеты The Miami Herald.
Раненых госпитализировали в больницу.
Полиция устанавливает причины происшествия. Информации о задержании подозреваемых в нападении пока не поступало.
Как сообщалось ранее, при стрельбе в ночном клубе в Калифорнии погибли 11 посетителей, и полицейский, раненный на месте происшествия, скончался в больнице, сообщила полиция штата.
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