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В американском городе Браунсвилл, произошла стрельба возле магазина, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения. Инцидент произошел 23 ноября.

Об этом пишет Сегодня со ссылкой на сообщение газеты The Miami Herald.

Раненых госпитализировали в больницу.

Полиция устанавливает причины происшествия. Информации о задержании подозреваемых в нападении пока не поступало.

Как сообщалось ранее, при стрельбе в ночном клубе в Калифорнии погибли 11 посетителей, и полицейский, раненный на месте происшествия, скончался в больнице, сообщила полиция штата.
ForUm

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