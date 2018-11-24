Сложно себе представить, но владелец отеля The 5 Million Star сам разработал прекрасные гостиничные номера, в которых можно часами любоваться Северным сиянием или звездным небом в самом центре дикой природы. Причем всю эту удивительную красоту постояльцы могут лицезреть, лежа в роскошной кровати посреди живописного леса и даже не замерзнуть в лютую зимнюю стужу. И это не фантастика – это реальные сферические номера, созданные в виде прозрачных мыльных пузырей, пишет rusjev.net.

Этот удивительный отель находится в живописном лесу у реки Хвита в Скалхольте (Исландия), причем каждый номер находится на огромном расстоянии друг от друга. И на это есть весьма уважительная причина, ведь они абсолютно прозрачны и имеют просто фантастический вид.

Их сферическая форма в виде мыльных пузырей с находящимися в них предметами интерьера выглядит совершенно неправдоподобно и даже, можно сказать, инопланетно.

Роберт Робертссон, владелец этого необычного отеля, всегда стремился создать комфортные условия для своих посетителей, чтобы они по максимуму получали удовольствие, при этом не страдая от холода.

Ведь Северное сияние можно увидеть только в зимнюю пору, а в это время в Исландии не только морозно, но и пронизывающий ледяной ветер не даст вдоволь насладиться этим невероятным природным явлением. Да и «поймать» его не так уж просто, ведь очень часто небо затянуто тучами, и за столь эффектным явлением приходится в прямом смысле слова «охотиться».

Поэтому Робертссон, имея в качестве образцов подобные портативные хижины, которые разработал французский дизайнер Пьер-Стефан Дюма, спроектировал особые прозрачные номера пяти разных видов. Которым даже дал имена – Una, Asta, Thorunn, Valdis и Maria. Созданные пластиковые полусферы имеют 4 метра в диаметре, а их высота достигает 3 метрох.

Каждая конструкция устанавливается на деревянную площадку, а сами номера-пузыри изготовлены из противопожарного пластика с особым солнцезащитным покрытием, которое защищает от УФ-лучей. Каждый такой пузырь абсолютно уникален, и отличается от других в зависимости от конкретных запросов посетителей и предоставляемого пакета услуг.

В целом, своеобразные прозрачные хижины выглядят практически одинаково, в них обязательно расположена двуспальная кровать, а санузел, ванная комната, джакузи и кухня находятся неподалеку. Поэтому, если отдыхающим захочется посетить ванную, то в отличие от стандартных отельных номеров, они должны будут прихватить с собой все необходимое для принятия водных процедур.

И еще неожиданная особенность отеля «5 миллионов звезд» – отсутствие обслуживания, а это значит, что поддерживать чистоту и готовить еду гостям придется самим, причем о продуктах питания побеспокоиться нужно будет заранее. Такие неординарные условия проживания не новость в современном гостиничном бизнесе, с самыми экстравагантными, а порой даже фантастическими правилами отдыха Novate.ru уже знакомил своих читателей.

Эти необычные номера-пузыри поддерживают такую форму благодаря избыточному давлению, которое создает бесшумная вентиляционная система. В полусферах установлен климат-контроль, который позволяет обеспечивать комфортной температурой помещение как в знойный летний день, так и в зимнюю стужу. Чтобы воздух имел оптимальную влажность и свежесть, система обновляет его внутри номера пять раз в час.

Поскольку своеобразные мыльные пузыри полностью прозрачны, то для обеспечения полной конфиденциальности, они расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга и об их местонахождении, желающие отдохнуть в столь экзотических условиях, узнают только после предоплаты и перед самым заселением. Но для любителей столь неординарного отдыха, все правила и условия не очень волнуют, ведь таким открывающимся великолепием не смогут похвастаться даже самые изысканные стандартные отели.

В теплую пору года из прозрачных пузырей в дневное время суток открывается восхитительный вид на реку или лесную чащу, а ночью можно наблюдать фантастическое сияние звезд и мерцающие огоньки самолетов или спутников.

В зимнюю пору любители экстремальных путешествий и особых ощущений смогут увидеть собственными глазами (если повезет!) все великолепие Северного сияния, причем не выходя из номера. Нежась на огромной кровати в своей любимой пижамке, посреди заснеженного леса можно бесконечно любоваться, озаряющими морозное небо, зеленоватыми танцующими огнями.

И хотя зимой световой день в Исландии длится всего четыре часа, то вид вокруг домиков-пузырей будет просто потрясающим, ведь глядя на окружающие заснеженные сосны, обязательно возникнет ощущение, что это не просто лес, а настоящая белоснежная страна чудес в рождественской сказке.