Задержанный на взятке главный инспектор Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Херсонской области Владислав Вакуленко начал давать показания, сообщив, что он действовал в сговоре с сотрудниками центрального аппарата инспекции, включая ее главу Алексея Кудрявцева.

Об этом сообщают информированные источники, пишет Антикор.

В частности, сообщается, что Вакуленко, по договоренности с высокопоставленными представителями главного офиса ГАСИ, передавал им средства, полученных коррупционным путем. Очевидно, в качестве платы за то, что руководство инспекции закрывало глаза на его противоправную деятельность.

Нельзя также исключить, что Владислав Вакуленко и задержанный вместе с ним глава Государственной архитектурно-строительной инспекции в Херсонской области Сергей Циклинский действовали по прямому распоряжению из центрального аппарата.

Напомним, 15 ноября сотрудники Генеральной прокуратуры и управления «К» Службы безопасности Украины задержали Сергея Циклинского и Владислава Вакуленко на взятке в 4,5 тыс. долларов. По информации генерального прокурора Юрия Луценко, Циклинский, Вакуленко и неназванный руководитель частной компании вымогали и получили указанную сумму за согласование строительной документации.

Позже была опубликована информация о том, что суд отпустил Циклинского и Вакуленко под залог. Отметим, что Сергей Циклинский установил своеобразный рекорд, попавшись на взятке спустя всего 21 день после назначения на должность.

В то же время, как сообщали СМИ, главный инспектор отдела по работе с разрешительными документами Департамента ГАСИ в Одесской области Инна Беляева, являющаяся женой Владислава Вакуленко, неожиданно ушла на больничный сразу после его задержания. О причинах, побудивших сотрудницу Одесской ГАСИ взять больничный спустя всего несколько дней после задержания ее мужа, не сообщается. При этом, по информации источников, Инна Беляева работает на разных должностях в Одесской ГАСИ со времен Януковича. В последний раз она была повышена в должности несколько недель назад.

Также СМИ сообщали, что Сергей Циклинский является креатурой главы ГАСИ Алексея Кудрявцева. По данным следствия, именно Кудрявцев стоит не только за назначением Циклинского главой Херсонской ГАСИ, но и за его деятельностью на этом посту. Согласно данным источников, при аресте Сергея Циклинского сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры обнаружили на его телефоне переписку с Алексеем Кудрявцевым. Сообщается, что переписка имеет компрометирующее ее участников содержание, однако подробности ее пока не раскрываются.