Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что обвинения в популизме сейчас стало способом дискредитации политических оппонентов, а на самом деле популизм – это служение людям.

Об этом она заявила в пятницу во время очередного национального форума «Новая социальная доктрина: новые возможности для каждого», сообщает Украинская правда.

По ее словам, по дороге на мероприятие неизвестные развесили оскорбительные билборды, где обвиняли ее в популизме.

«Я не боюсь никаких обвинений в популизме. Я увидела свои оскорбительные и искаженные портреты, надписи о популизме и т.д. Я не боюсь всего этого. Я верю и те дела и решения, которые предлагаю, потому что точно знаю, что они работают», - заявила Тимошенко.

«Потому что в то время, когда я ненадолго попадала во власть, то делала невозможное, что когда-то казалось популизмом... Когда я говорю, что цена на газ будет снижена вдвое, то поверьте мне, это не просто слова. Вы же это знаете?» - задала она риторический вопрос.

Политик отметила, что сейчас для оправдания бездействия, объяснения своих деструктивных действий в отношении людей, политики придумали «специальный отпугивающий термин всего хорошего, что можно сделать для человека, - популизм».

«Хочешь уничтожить любую разумную, но невыгодную нынешним клептоманам идею, называй ее популизмом. Хочешь дискредитировать оппонента, который стал на сторону людей против системы, объяви его популистом. Работает, поверьте мне, безотказно», - заверила Тимошенко.

Она добавила, что слово «популист» в украинском контексте стало «мантрой коррупционеров, призыванием властных бездарей оружием по здравому смыслу».

«Популизм происходит от латинского слова популус, и означает не что иное, как служение людям», - заявила лидер «Батькивщины».

По ее мнению, известными «популистами» были Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Левко Лукьяненко.

Тимошенко добавила, что именно популисты подарили обществу общечеловеческие ценности, а антипопулисты подарили миру ядерное оружие и многие другие «конкретные вещи».