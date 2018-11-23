Альбом украинской этно-рок-группы «Гайдамаки» (Haydamaky) получил статус «Золотого» в Польше.
«20-го ноября в городе Варшава диск амбасадоров украинской культуры – группы «Гайдамаки» получил статус «Золотого»!», - сообщается на странице коллектива в Facebook.
Это одна из старейших музыкальных премий, существующая еще со времен «Битлз».
Награду вручил музыкальный директор самой популярной радиостанции Польши «Тройка» - Петр Метц. Для «Гайдамак» это уже второе золото («Voovoo-Haydamaky» - 2009 год).
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