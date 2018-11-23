В сети показали нового «депутата» самопровозглашенной «ДНР». Им стала 21-летняя Мария Богатова. Фото так называемого депутата опубликованы в Telegram-канале «Народная правда - Донбасс», сообщает УНИАН.
«Еще одну мамкину «депутатшу» парламента «ДНР» вам в ленту. Встречайте, «великий» парламентарий и «мудрейший» законотворец Богатова Мария Андреевна, 21 год», - говорится в сообщении.
При этом Telegram-канал «Двойное дно» отмечает, что Богатова является любовницей главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Отметим, что Денис Пушилин женат, у него, по разным данным, есть двое или трое детей.
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