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В сети показали нового «депутата» самопровозглашенной «ДНР». Им стала 21-летняя Мария Богатова. Фото так называемого депутата опубликованы в Telegram-канале «Народная правда - Донбасс», сообщает УНИАН

«Еще одну мамкину «депутатшу» парламента «ДНР» вам в ленту. Встречайте, «великий» парламентарий и «мудрейший» законотворец Богатова Мария Андреевна, 21 год», - говорится в сообщении.

При этом Telegram-канал «Двойное дно» отмечает, что Богатова является любовницей главаря «ДНР» Дениса Пушилина.  Отметим, что Денис Пушилин женат, у него, по разным данным, есть двое или трое детей.

 
ForUm

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