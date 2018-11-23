В Албании в ходе протеста против правительственного решения снести дома для прокладки новой дороги произошли столкновения под парламентом. Пострадали 15 человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на AP.

«12 полицейских получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии. Также 3 протестующих получили легкие травмы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция арестовала 11 человек и стремится привлечь к ответственности других, особенно тех, кто «совершил насилие против полиции и призвал других протестующих к насильственным действиям».

Премьер-министр Эди Рама призвал участников акции «получить то, что дает закон, и уйти с дороги».

Ранее в этом месяце правительство объявило о планах снести 317 зданий, чтобы расширить дорогу вокруг столицы Тираны. Чиновники заявили, что будут покупать землю и здания у трети протестующих, у которых есть право собственности, а остальным людям заплатят сумму, которая будет совпадать с арендной платой за три года.