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Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что дал разрешение американским войскам, развернутым на южной границе, применять в случае необходимости летальное оружие для препятствования мигрантам попасть на территорию США.

Такое заявление он озвучил в четверг, сообщил Укринформ.

«Если возникнет необходимость, они (войска. – Ред.) применят летальную силу. Я дал разрешение. Если возникнет такая необходимость», - отметил нынешний глава Белого дома.

Вместе с тем, он выразил надежду, что до этого не дойдет.

Трамп также заявил, что закроет вход на границе с Мексикой, если сочтет необходимым предотвратить иммиграцию.

Напомним, в ноябре президент США Дональд Трамп распорядился отправить около 5,8 тыс. кадровых военных на границу с Мексикой. Военные подразделения оборудуют инженерные заграждения в пограничной зоне и имеют задачу охранять пограничные службы в случае, если мигранты начнут прорываться силой на территорию США.

Такие действия были введены в ответ на сообщение о караване мигрантов, который направляется из стран Центральной Америки через Мексику для получения убежища в Соединенных Штатах.

9 ноября Трамп подписал распоряжение, которое запрещает  предоставлять убежище мигрантам, попавшим на территорию США незаконно.

Согласно действующему закону об иммиграции и гражданстве от 1965 года, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как и где он въехал в США.
ForUm

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