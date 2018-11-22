также в разделеОбщество
Скандал с танцором продолжается: Журналисты позвонили не тому Полунину 8
На Закарпатье задержали главу сельсовета, подозреваемого в причастности к гибели пограничника 25
Крушение Су-27: Комиссия не исключает ошибку пилота 16
В Запорожье село на мель крупное судно 25
Полторак: Угроза полномасштабной агрессии РФ остается 31
САП завела дело по факту декларирования Сытником недостоверной информации 18
ГБР обещает первые дела уже 27 ноября 37
Адвокаты заявили, что у Штепы инсульт 41
На Закарпатье появились очередные провокационные билборды 39
Таиланд ввел безвиз для украинцев 22
Сегодня впервые после «выборов» в ОРДЛО собирается ТГК 67
Рада приняла закон об уголовных проступках 80
В МВД рассказали, почему ромам трудно получить документы 26
Герасимов назвал законопроект о клевете личной позицией нардепов 68
Троих чиновников подозревают в растрате 13 млн авиаремонтного завода 69
Кабмин утвердил новый план сохранения буковых лесов и древних лесов Карпат 25
Продан: Я возвращаюсь 25
«Очередные манипуляции»: Украина ответила на предостережения России по Азову 75

Во Львове на Лычаковском кладбище работники и охрана кладбища задержала трех польских студентов, которые пытались зажечь файеры на одном из полей кладбища (возле места польских военных захоронений), сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как отметил заместитель городского головы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, провокаторы будут переданы правоохранительным органам для совершения действий в соответствии с действующим законодательством.

В свою очередь руководитель ЛКП Михаил Нагай сообщил, что после задержания охраной кладбища сразу были вызваны сотрудники полиции и СБУ.

«Спасибо городским службам, которые оперативно остановили провокацию. Провокаторы будут переданы правоохранительным органам для совершения действий в соответствии с действующим законодательством», - сообщил Москаленко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги