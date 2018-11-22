Во Львове на Лычаковском кладбище работники и охрана кладбища задержала трех польских студентов, которые пытались зажечь файеры на одном из полей кладбища (возле места польских военных захоронений), сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как отметил заместитель городского головы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, провокаторы будут переданы правоохранительным органам для совершения действий в соответствии с действующим законодательством.

В свою очередь руководитель ЛКП Михаил Нагай сообщил, что после задержания охраной кладбища сразу были вызваны сотрудники полиции и СБУ.

«Спасибо городским службам, которые оперативно остановили провокацию. Провокаторы будут переданы правоохранительным органам для совершения действий в соответствии с действующим законодательством», - сообщил Москаленко.