Продажа билетов на все поезда, курсирующие после 9 декабря 2018, будет открыта до 26 ноября, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Сейчас в график движения вносятся окончательные корректировки, связанные с проведением ремонта инфраструктуры, запуском скоростного эскпресса Киев-Пассажирский - Международный аэропорт «Борисполь», а также учитываются предложения по оптимизации курсирования пассажирского подвижного состава», - говорится в сообщении.

Напомним, с 9 декабря 2018 вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.

Также завершается работа по назначению дополнительных поездов, и уже с 5 декабря начнется продажа билетов на поезда, которые будут курсировать в период массовых перевозок во время новогодних и рождественских праздников.

Билеты появятся в продаже на портале бронирование билетов Укрзализныци booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах ближайшее время.

Укрзализныця просит у пассажиров извинения за временные неудобства.