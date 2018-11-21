Прокуратура Киева направила в суд обвинение в отношении топ-менеджеров банка «Михайловский», причастных к хищению более 200 млн грн, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следователями прокуратуры города Киева проводится досудебное расследование по ряду уголовных производств в отношении должностных лиц ЧАО «Банк Михайловский» и акционеров банка по фактам хищения средств и совершения иных преступлений, связанных с деятельностью банка.

Отмечается, что на сегодняшний день завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлен в суд обвинительный акт в отношении 6 его фигурантов, а именно председателя правления «Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета.

Следствием установлено, что указанные должностные лица, вступив в предварительный сговор, совместно разработали преступный план, заключавшийся в выводе активов из ЧАО «Банк Михайловский». Так, используя свое служебное положение, должностные лица осуществляли выдачу кредитов подконтрольным юридическим лицам для использования их в интересах владельцев банка.

В результате таких действий банка в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб в размере более 200 млн грн.

По результатам расследования шести фигурантам предъявлено обвинение в совершении злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины) и подделке официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Кроме того, материалы по подозрению еще трех членов правления банка, причастных к указанным преступных действий, выделены в отдельное производство в связи с их пребыванием в розыске.

Досудебное расследование по другим уголовным производств продолжается.

Напомним, правоохранители расследуют хищение из банка «Михайловский» более 2 млрд гривен, в том числе ущерб на 870 млн гривен инкриминировали бывшее главе правления Игорю Дорошенко.

В июне 2017 Днепровский районный суд Киева отправил под домашний арест Игоря Дорошенко.

В ноябре 2017 вкладчикам банка «Михайловский» возобновили выплаты.

В июле 2016 года Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк Михайловский».

В сентябре 2017 года национальная полиция объявила в розыск трех бывших членов правления банка «Михайловский».