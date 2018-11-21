также в разделеОбщество
НАБУ открыло дело против главы «Ощадбанка» 1
В ОРДО заявили о задержании «агента СБУ» 25
ГПУ: Большинство преступлений против Майдана раскрыто 17
Посольство Украины призвало Amazon прекратить продажу товаров с символикой «ДНР» 21
В Украине отмечается День Десантно-штурмовых войск 23
В РФ прокомментировали информацию о проседании Керченского моста 89
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа 18
За сутки уничтожены 4 боевиков, еще 4 – ранены 43
СБУ задержала 2 «телефонных террористов» 16
Украина отмечает День достоинства и свободы 31
Мэр Смелы заявил, что город полностью обеспечен теплом 19
Суд отказался выпускать под залог обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко 31
20 ноября. Картина дня 47
Фильм о Майдане и войне на Донбассе поборется за «Оскар» 22
МинВОТ: Керченский мост начал смещаться 1112
Порошенко поручил наградить пограничника, погибшего от наезда авто контрабандистов 17
В Ливии освободили троих украинских моряков 16
В Украине изучают обстоятельства поездки в Крым сына чешского премьера 25

Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президентская чета установила лампадки к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и почтили их память.

В церемонии также приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги