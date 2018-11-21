Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
Президентская чета установила лампадки к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и почтили их память.
В церемонии также приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.
Напомним, сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы.
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