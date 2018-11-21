также в разделеПроисшествия
На Ривненском полигоне подорвался 19-летний солдат 36
Акция «евробляхеров»: На трассе Киев-Чоп ищут взрывчатку 29
В Днипре BMW столкнулся с 9 автомобилями 54
В Белой Церкви 14-летняя девочка выбросилась из окна 8-го этажа 35
На Киевщине за выходные 6 человек умерли от переохлаждения 30
ООС: Боевики активизировали обстрелы, трое военных ранены 17
На Харьковщине на работницу базы отдыха напал медведь 57
В Донецкой области на блокпосту со стрельбой остановили автомобиль 39
На Киевщине мужчина застрелил магазинного вора 90
На Львовщине нашли мертвым военнослужащего 24-й ОМБр 27
На Виннитчине в жутком ДТП погибли 3 человека 65
В Харькове избили экс-главу «Восточного корпуса» Ширяева 159
На Херсонщине горело общежитие, пострадали студенты 29
На Хрьковщине столкнулись микроавтобус и легковушка, есть жертвы 38
Сутки в ООС: ситуация обострилась, один военный погиб 40
Пограничник, которого сбило авто контрабандистов, умер 79
На Сумщине депутату сожгли авто 37
В Ирпене ограбили инкассаторов, введен план «Перехват» 114

В октябре 2018 года от боевых действий на востоке Украины пострадали 18 мирных жителей. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает 112 Украина.

По данным ООН, в прошлом месяце в результате конфликта на Донбассе 5 человек погибли, 13 получили ранения. На инциденты, связанные с минами и взрывчатые предметы приходится 61% всех жертв.

17 октября мужчина получил ранения из-за взрыва гранаты возле детского сада в Луганской области.

18 октября на мине подорвались супруги, проживавшие в Золотом-5 в Луганской области. Мужчина погиб сразу, а женщина получила ранения и звала на помощь. Из-за того, что местность, где они подорвались, была плотно заминирована, на помощь ей никто не пришел, и через какое-то время она умерла. Их тела смогли эвакуировать лишь на шестой день после трагедии.

23 октября возле села Железное Донецкой области двое ремонтников, которые возвращались после ремонта водопровода, получили ранения, когда их трактор подорвался на мине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги