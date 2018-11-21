В октябре 2018 года от боевых действий на востоке Украины пострадали 18 мирных жителей. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает 112 Украина.

По данным ООН, в прошлом месяце в результате конфликта на Донбассе 5 человек погибли, 13 получили ранения. На инциденты, связанные с минами и взрывчатые предметы приходится 61% всех жертв.

17 октября мужчина получил ранения из-за взрыва гранаты возле детского сада в Луганской области.

18 октября на мине подорвались супруги, проживавшие в Золотом-5 в Луганской области. Мужчина погиб сразу, а женщина получила ранения и звала на помощь. Из-за того, что местность, где они подорвались, была плотно заминирована, на помощь ей никто не пришел, и через какое-то время она умерла. Их тела смогли эвакуировать лишь на шестой день после трагедии.

23 октября возле села Железное Донецкой области двое ремонтников, которые возвращались после ремонта водопровода, получили ранения, когда их трактор подорвался на мине.