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За прошедшие сутки, 20 ноября, оккупанты 6 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, при этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхнеторецкое, Водяное и Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье.

В ходе боевых действий, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

С начала этих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, 20 ноября четверо боевиков российских оккупационных войск уничтожены и еще четверо - ранены.
ForUm

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