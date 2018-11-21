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Совбез ООН в нынешнем виде не может гарантировать мир и безопасность в современных конфликтах и должен быть по-настоящему реформированный, иначе люди продолжат погибать из-за бессилия этого влиятельного механизма ООН.

С таким заявлением выступил во вторник на заседании Генассамблеи ООН советник Постоянного представительства Украины при ООН Эдуард Фесько, сообщает Укринформ.

«Очевидно для всех, что Совет Безопасности в его нынешнем виде плохо подходит для эффективного решения проблем ХХІ века», - подчеркнул представитель Украины. Он подчеркнул, что пока ООН откладывает реформу Совбеза, «гибнут люди просто из-за того, что нынешний Совет бессилен помочь им». Опыт членства Украины в СБ ООН в 2016-2017 годах, по словам дипломата, «только укрепил нашу убежденность, что без настоящей реформы Рада будет обречена потерять свои актуальность и позиции» в более широком международном контексте.

Он подчеркнул, что перед началом нового раунда консультаций в формате межправительственных переговоров Украина в очередной раз заявляет о своей открытости для обсуждения всех прогрессивных вариантов и новых подходов реформы СБ ООН, направленных на рационализацию и результат. В связи с этим он обозначил два аспекта, на которых акцентирует внимание Украина.

«Во-первых, это представительство в Восточноевропейской региональной группе. Для нас принципиально, чтобы в категории избранных членов было предоставлено как минимум одно дополнительное место», - подчеркнул украинский дипломат.

Во-вторых, по его словам, существует необходимость «пересмотреть роль вето в работе Совета Безопасности», и этот вопрос является одним из наиболее приоритетных.

«Когда постоянный член Совета Безопасности является участником конфликта, в отношении которого Совет Безопасности намерен принять решения, право вето становится прямым препятствием и помехой для того, чтобы Совет выполнил свою главную миссию ради поддержания международного мира и безопасности», - отметил украинский дипломат.

Он выразил надежду, что государства-члены ООН уже в этом году смогут достичь общей цели по реформированию Совета Безопасности ООН.
ForUm

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