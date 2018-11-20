также в разделеОбщество
20 ноября. Картина дня 8
Фильм о Майдане и войне на Донбассе поборется за «Оскар» 8
Порошенко поручил наградить пограничника, погибшего от наезда авто контрабандистов 11
В Ливии освободили троих украинских моряков 12
В Украине изучают обстоятельства поездки в Крым сына чешского премьера 17
Президент наградил Сущенко орденом «За мужество» 16
Кабмин ожидает получить от повышения цен на газ 9 миллиардов 14
США попросили: Нацгвардия не дала американское оружие «Азову» 25
Все больше украинцев признают Голодомор геноцидом 18
Мэр Херсона назвал СБУ имя возможного заказчика убийства Гандзюк 50
ВР решила переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую 27
Рада переименовала Кировоградский район в Кропивницкий 20
Полиция задержала мужчину, насиловавшего несовершеннолетних дочерей 44
Известный украинский танцор: Я вижу в Путине свет 67
Холодницкий: Рада заблокировала следствие по Березкину 13
В Украине рождается почти вдвое меньше граждан, чем умирает 42
Ассоциация водоканалов бьет тревогу: Украина может остаться без питьевой воды 103
МВД показало вертолеты для спасателей и Нацгвардии 67

Незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост смещается, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Такие выводы сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных со стороны временно оккупированного Крымского полуострова, и острова Тузла.

В частности, зафиксировано несколько критических участков, где происходят процессы смещения.

Так, в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие) (график в синий рамке).

Кроме того, по данным МинВОТ, в центральной части моста отмечается повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год (график в красной рамке).

Также на территории острова Тузла наблюдается два опасных участка. Первый - часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год (график в синий рамке). Второй - объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год (график в красной рамке).

«Обнаруженные вертикальные смещения арок Керченского моста по оценкам специалистов свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозы жизни и здоровью людей. Сложные погодные условия особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста», – подчеркнул в министерстве.

Как сообщал ForUm, 15 мая состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.

8 сентября плавучий кран столкнулся с автодорожной частью Керченского моста, повредил барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

149
Теги