Незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост смещается, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Такие выводы сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных со стороны временно оккупированного Крымского полуострова, и острова Тузла.

В частности, зафиксировано несколько критических участков, где происходят процессы смещения.

Так, в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие) (график в синий рамке).

Кроме того, по данным МинВОТ, в центральной части моста отмечается повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Однако арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год (график в красной рамке).

Также на территории острова Тузла наблюдается два опасных участка. Первый - часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год (график в синий рамке). Второй - объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год (график в красной рамке).

«Обнаруженные вертикальные смещения арок Керченского моста по оценкам специалистов свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозы жизни и здоровью людей. Сложные погодные условия особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста», – подчеркнул в министерстве.

Как сообщал ForUm, 15 мая состоялось открытие автодорожной части Керченского моста.

8 сентября плавучий кран столкнулся с автодорожной частью Керченского моста, повредил барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода.