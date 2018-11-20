Национальная гвардия решила не давать американское оружие полку «Азов» по просьбе США.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал заместитель командующего Национальной гвардии по тылу Олег Кулик.

«Да, было такое решение (о запрете передачи американского оружия «Азову»). И мы выполняем договоренности с нашими американскими партнерами. У нас достаточно своего оружия, чтобы полностью обеспечить это подразделение. У них есть все необходимое для выполнения поставленных перед ними задач: и бронетехника, и минометы, стрелковое оружие, снайперские комплексы», - заявил он.

Кулик отметил, что Нацгвардия получает от иностранных государств снайперские винтовки и гранатометы.

Напомним, в январе 2018 ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска на Донбассе уже имеют летальное вооружение из США. Толер отметил, что речь идет о гранатометах, которые точно были у бойцов «Азова» уже в июле 2017 года.

По данным «Голоса Америки», речь идет о гранатометах PSRL американского производства (PSRL – это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7). Как выяснили журналисты, компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы. Директор компании Ричард Вендівер рассказал, что начал сотрудничество с Украиной два года назад, и первые поставки гранатометов пошли в Украину в 2016-м.