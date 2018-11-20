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В Белой Церкви 14-летняя девочка выпрыгнула из окна балкона квартиры, расположенной на 8 этаже многоэтажки. От полученных травм, несовместимых с жизнью, школьница скончалась до приезда скорой помощи, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По месту жительства погибшей полицейские изъяли системный блок компьютера и мобильный телефон несовершеннолетней.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины с дополнительной пометкой «самоубийство». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.
ForUm

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